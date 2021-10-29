Роспотребнадзор назвал число случаев нового варианта коронавируса AY.4.2 в РФ

На данный момент в России выявлено пять случаев заражения новым варианта коронавируса AY.4.2. Об этом сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам специалиста, которые приводит ТАСС, три случая выявили в Москве и Московской области, ещё два — в Казани и селе Богатые Сабы в Татарстане.

Ранее Хафизов уже заявлял о выявлении единичных случаев нового варианта COVID-19 в России.

Руководитель научной группы рассказал, что впервые AY.4.2 обнаружили в Великобритании. Как выяснили в ходе исследований сотрудники института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу, новый вариант коронавируса может распространяться на 10-15% быстрее, чем штамм "дельта".

Хафизов предположил, что AY.4.2 может способствовать дальнейшему рост заболеваемости коронавирусом в РФ.

По мнению инфекциониста Николая Малышева, российским противокоронавирусным вакцинам не потребуется доработка в связи с появлением нового варианта COVID-19.

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