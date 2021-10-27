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Инфекционист рассказал, поможет ли российская вакцина от нового штамма COVID-19

Здоровье

Инфекционист Николай Малышев рассказал об особенностях AY.4.2, нового подвида штамма "дельта".

Инфекционист рассказал, поможет ли российская вакцина от нового штамма COVID-19

Врач сообщил, что в СМИ стран, где обнаружили вариант коронавируса AY.4.2, указывают на увеличение заразительности этого штамма на 10-15% по сравнению с обычной "дельтой". В нашей стране пока зарегистрировали лишь несколько случаев подобного инфицирования, добавил специалист.

Как рассказал Малышев, российские препараты против COVID-19 не нуждаются в доработке с учётом нового варианта вируса.

"Уже появились предварительные результаты по секвенированию генома коронавируса, и видно, что там не затронуты ключевые фокусы. В отношении "Спутника V" мне это известно, как говорится, на все сто. А раз на новую разновидность действует эта вакцина, то должны и другие вакцины", — сказал эксперт, которого цитирует "Свободная пресса".

При этом он подчеркнул, что уверен в эффективности первой вакцины в мире "Спутник V" против AY.4.2, но не способен поручиться за другие прививки.

Ранее руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о результатах исследования о работе "Спутника V" от мутировавшего COVID-19. По словам эксперта, российская вакцина справляется с новыми угрозами.

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Суперзаразный штамм коронавируса нашли в России: AY.4.2 опасней «дельты»
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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