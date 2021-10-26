Роспотребнадзор раскрыл новые данные о разновидности коронавируса AY.4.2

Ранее специалисты британского Агентства по здравоохранению сообщали, что новая разновидность коронавируса AY.4.2 может оказаться более тяжёлой и заразной, если сравнивать её с другими штаммами. Однако в Роспотребнадзоре РФ заявили об отсутствии конкретных доказательств по этому поводу.

Глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов подчёркивает: сейчас нет данных о том, что AY.4.2 влечёт более тяжёлое течение коронавирусной инфекции.

Также пока не доказана устойчивость данной разновидности к антителам, передаёт РИА Новости.

"Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 (AY.4.2) и исходной "дельтой", — пояснил специалист.

Также он добавил, что британцы не учли при проведении исследования такие данные, как наличие прививки и возраст пациентов, поэтому результаты их труда необходимо дополнять новой информацией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.