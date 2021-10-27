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Гинцбург: вакцина "Спутник V" эффективна даже против новой мутации COVID-19

Здоровье

Свежие исследования показали, что российский "Спутник V" эффективен даже против новых мутаций коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург: вакцина "Спутник V" эффективна даже против новой мутации COVID-19

По его словам, вакцина способна защитить пациента в том числе и от разновидности AY.4.2, которую недавно выявили в Московской области, передаёт РИА Новости.

"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным", — подчеркнул Гинцбург.

Специалист добавил, что изменения "дельта"-штамма происходят постоянно, однако в Москве пока нет ни одной его разновидности, превышающей по распространённости хотя бы десятую долю процента.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ заявляли об отсутствии объективных данных по высокой степени заразности AY.4.2. Вместе с тем британские исследователи назвали этот вариант самой опасной мутацией COVID-19.

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Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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