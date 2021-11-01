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Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"

Здоровье

Учёные, консультирующие европейские правительства, приходят к пониманию того, что массовые вакцинации не приведут к искоренению COVID-19. Вместо этого они рекомендуют разрешить распространение вируса среди населения с соблюдением мер предосторожности для наиболее уязвимых лиц.

Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"

Об этом рассказывается в статье, опубликованной на портале New American.

"У нас нет ничего, что могло бы остановить передачу, поэтому я думаю, что мы находимся в ситуации, когда стадный иммунитет невозможен, и я подозреваю, что вирус создаст новый, более заразный вариант”, — заявляет Эндрю Поллард, вирусолог из Оксфорда.

С Поллардом согласен главный эпидемиолог Управления здравоохранения Исландии:

"Мы действительно не можем сделать ничего другого, кроме как позволить вирусу развиваться своим чередом, чтобы население достигло стадного иммунитета, — говорит Порольфур Гуднасон. — Нам нужно вакцинировать и лучше защитить тех, кто уязвим, но давайте терпимо относиться к инфекции. Сейчас не является приоритетом вакцинировать всех третьей дозой".

Кстати, в марте эксперт по вакцинам доктор Герт Ванден Босше заявлял, что массовые вакцинации "вероятно, ещё больше усилят адаптивную иммунную защиту, поскольку ни одна из существующих вакцин не предотвратит репликацию или передачу вирусных вариантов".

"Чем больше мы будем использовать вакцины для иммунизации людей в разгар пандемии, тем более заразным станет вирус, — утверждал он. — С ростом инфекционности возрастает вероятность вирусной устойчивости к вакцинам”.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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