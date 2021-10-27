Человечество ждут бесконечные волны коронавируса - иммунолог

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус считает, что нынешних темпов вакцинации недостаточно для подавления вируса. И если низкий процент получивших прививку от коронавируса не увеличить, человечество ждут бесконечные волны эпидемии.

Штаммы вируса постоянно меняются и мутируют, по мнению иммунолога, спасёт только вакцинация.

"Есть люди, которые не прививаются от COVID-19. Они являются местом, где коронавирус может мутировать и изменяться. То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации", — пояснил Продеус в беседе с радио Sputnik.

Ранее Pravda. Ru публиковала заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, детская вакцина от коронавируса уже находится на последней стадии исследований и вскоре, в случае одобрения, начнётся регистрация препарата. Ставить компонент подростам или нет, будут решать родители, отметили в институте.

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