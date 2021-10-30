Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как температурные перепады могут влиять на иммунитет.
"Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", — цитируют эксперта РИА Новости.
Тяжельников рекомендует максимально внимательно относится к своему здоровьем в период таких сильных температурных изменений. Кроме того, специалист отметил, что в группе риска оказываются люди с хроническими заболеваниями.
Ранее заведующая отделением для лечения больных COVID-19 Семилукской районной больницы Юлия Мищенко описала эпидемиологическую обстановку в стране и развеяла мифы об инфекции и вакцинации.
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