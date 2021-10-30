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В Депздраве рассказали, как температурные перепады влияют на иммунитет

Здоровье

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как температурные перепады могут влиять на иммунитет.

"Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", — цитируют эксперта  РИА Новости.

Тяжельников рекомендует максимально внимательно относится к своему здоровьем в период таких сильных температурных изменений. Кроме того, специалист отметил, что в группе риска оказываются люди с хроническими заболеваниями.

Ранее заведующая отделением для лечения больных COVID-19 Семилукской районной больницы Юлия Мищенко описала эпидемиологическую обстановку в стране и развеяла мифы об инфекции и вакцинации.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
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