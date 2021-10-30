В Депздраве рассказали, как температурные перепады влияют на иммунитет

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как температурные перепады могут влиять на иммунитет.

"Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", — цитируют эксперта РИА Новости.

Тяжельников рекомендует максимально внимательно относится к своему здоровьем в период таких сильных температурных изменений. Кроме того, специалист отметил, что в группе риска оказываются люди с хроническими заболеваниями.

Ранее заведующая отделением для лечения больных COVID-19 Семилукской районной больницы Юлия Мищенко описала эпидемиологическую обстановку в стране и развеяла мифы об инфекции и вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.