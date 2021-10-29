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Заведующая COVID-отделением ответила на популярные вопросы о вирусе и вакцинации

Здоровье

Заведующая отделением для лечения больных COVID-19 Семилукской районной больницы Юлия Мищенко описала эпидемиологическую обстановку в стране и развеяла мифы об инфекции и вакцинации.

Заведующая COVID-отделением ответила на популярные вопросы о вирусе и вакцинации

Как отметила врач, нынешняя волна коронавируса более мощная: больные "помолодели" и стали тяжелее переносить инфекцию. Всего за пару дней у человека развивается 50% поражения лёгких, заявила специалист. Также она рассказала о смертельной ошибке при заражении COVID-19: люди поздно обращаются к медикам и пытаются лечиться сами.

"Начинаем лечить антибиотиками, а они не действуют, потому что бактерии уже не чувствительны к этим лекарствам. То есть антибиотики их не убивают", — пояснила Мищенко в интервью argumenti.ru.

Вместе с этим эксперт заявила, что в худшем сценарии пандемии коронавирус убьёт большую часть населения. Однако если люди вакцинируются, народ обретёт коллективный иммунитет, COVID-19 превратится в сезонную болезнь, подчеркнула врач. При этом она сказала, что понимает страхи граждан перед прививкой. Мищенко объяснила, что российские учёные при создании вакцины использовали опыт прошлых эпидемий, поэтому специалисты смогли разработать препарат так быстро.

Ранее 28 октября в России зарегистрировали пиковую суточную смертность от коронавируса — скончались 1159 человек.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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