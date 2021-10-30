Врач предостерёг от "гнойных дыр" при болезни COVID-19

Пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что у больных COVID-19 пациентов возможно появление гнойников и дырок в лёгких.

Как объяснил врач, подобные свищи в основном возникают у следующих людей:

алкоголиков;

пациентов с плохим рационом;

страдающих из-за расстройств, связанных с обменом веществ.

Однако специалист отметил, что отверстия в лёгких могут быть и у обычных людей из-за агрессивных процессов инфекции. В случае такой беды пациенты рискуют получить сепсис, добавил пульмонолог. Также он сказал, что от свищей тяжело избавляться хирургическим путём, помогут только антибиотики и удаление гноя.

"В одном из исследований показано, что частота повреждения трахеи или возникновения трахеопищеводных свищей после продолжительной инвазивной механической вентиляции у пациентов с COVID-19 оказалось значительно выше, по сравнению с группой контроля", — заявил внештатный эксперт Минздрава Сергей Токарев, которого цитирует URA.RU.

В субботу, 30 октября в России зарегистрировали максимальную суточную заболеваемость коронавирусом. За последние 24 часа им заразились 40 251 человек. Также зафиксировали 1160 смертей из-за новой болезни.

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