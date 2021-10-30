Пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что у больных COVID-19 пациентов возможно появление гнойников и дырок в лёгких.
Как объяснил врач, подобные свищи в основном возникают у следующих людей:
Однако специалист отметил, что отверстия в лёгких могут быть и у обычных людей из-за агрессивных процессов инфекции. В случае такой беды пациенты рискуют получить сепсис, добавил пульмонолог. Также он сказал, что от свищей тяжело избавляться хирургическим путём, помогут только антибиотики и удаление гноя.
"В одном из исследований показано, что частота повреждения трахеи или возникновения трахеопищеводных свищей после продолжительной инвазивной механической вентиляции у пациентов с COVID-19 оказалось значительно выше, по сравнению с группой контроля", — заявил внештатный эксперт Минздрава Сергей Токарев, которого цитирует URA.RU.
В субботу, 30 октября в России зарегистрировали максимальную суточную заболеваемость коронавирусом. За последние 24 часа им заразились 40 251 человек. Также зафиксировали 1160 смертей из-за новой болезни.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Проблемы с вкусовыми рецепторами и обонянием уходят в прошлое. Теперь коронавирусная инфекция проявляет себя иначе.