В России предложили платить пенсионерам за вакцинацию

Политолог Сергей Марков для борьбы с пандемией коронавируса предложил ввести прямые выплаты пенсионерам за вакцинацию.

Кроме того. Марков предлагает резко повысить зарплату врачам, чтобы они не увольнялись.

По словам политолога, слова которого приводит argumenti.ru, среди депутатов Госдумы лишь 62% вакцинированы от коронавируса. В этом контексте Марков предлагает сделать вакцинацию для чиновников, врачей, учителей и силовиков обязательной.

Кроме того, политолог считает необходимым вести борьбу с конспирологическими фейками про жидкое чипирование и прочей подобной информацией.

Также Марков предлагает изучить китайский опыт борьбы с COVID-19 и публично заявить о провале властей реформы по здравоохранения, показательно наказав виновных чиновников.

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