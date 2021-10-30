EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полиция задержала девушку, сделавшую фото в трусах у Исаакиевского собора
В России зафиксировали пиковую суточную заболеваемость коронавирусом
На границе Белоруссии погиб беженец, диабет которого проигнорировала Польша
Цена российского газа для Молдавии может вырасти до $600 за кубометр
В Совбезе РФ назвали истинные мотивы западной "заботы" об экологии на Украине
Советский диктор Игорь Кириллов скончался на 89-м году жизни
Гинцбург назвал причины, по которым привитые от COVID-19 всё равно заболевают
Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новому вирусу
Партнёры США выступили за сохранение принципа применения ядерного оружия первыми

В России предложили платить пенсионерам за вакцинацию

Общество

Политолог Сергей Марков для борьбы с пандемией коронавируса предложил ввести прямые выплаты пенсионерам за вакцинацию.

Кроме того. Марков предлагает резко повысить зарплату врачам, чтобы они не увольнялись.

По словам политолога, слова которого приводит argumenti.ru, среди депутатов Госдумы лишь 62% вакцинированы от коронавируса. В этом контексте Марков предлагает сделать вакцинацию для чиновников, врачей, учителей и силовиков обязательной.

Кроме того, политолог считает необходимым вести борьбу с конспирологическими фейками про жидкое чипирование и прочей подобной информацией.

Также Марков предлагает изучить китайский опыт борьбы с COVID-19 и публично заявить о провале властей реформы по здравоохранения, показательно наказав виновных чиновников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Российская армия следит за эсминцем США в Чёрном море
СК РФ вмешался в ситуацию с захватом россиян в Донбассе
Полиция задержала девушку, сделавшую фото в трусах у Исаакиевского собора
В России зафиксировали пиковую суточную заболеваемость коронавирусом
На границе Белоруссии погиб беженец, диабет которого проигнорировала Польша
Цена российского газа для Молдавии может вырасти до $600 за кубометр
Врач предупредил россиян о возможном локдауне в январе
В Совбезе РФ назвали истинные мотивы западной "заботы" об экологии на Украине
Советский диктор Игорь Кириллов скончался на 89-м году жизни
Гинцбург назвал причины, по которым привитые от COVID-19 всё равно заболевают
Популярное
Здоровье
Врач рассказала о новом симптоме COVID-19

Проблемы с вкусовыми рецепторами и обонянием уходят в прошлое. Теперь коронавирусная инфекция проявляет себя иначе.

Врач рассказала о новом симптоме COVID-19
На Украине обвинили Россию в прекращении поставок энергетического угля
Мир. Новости мира
На Украине обвинили Россию в прекращении поставок энергетического угля
Мир. Новости мира
Cтранные выводы Парижа о возникновении мигрантского кризиса объяснил политолог
Здоровье
Заведующая COVID-отделением ответила на популярные вопросы о вирусе и вакцинации
Дмитрий Соколов Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Социопатов будут вычислять по ДНК? Ирина Шлионская Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров
Здоровье
Россияне получают QR-коды без полной вакцинации
Здоровье
Врач опроверг устойчивый миф о COVID-19
Украина подталкивает Россию к беспощадной войне
Новости Украины
Украина подталкивает Россию к беспощадной войне
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников