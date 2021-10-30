В России зафиксировали пиковую суточную заболеваемость коронавирусом

В России зарегистрировали максимальную суточную заболеваемость коронавирусной инфекцией — заразились 40 251 человек. Вместе с этим зафиксировали 1160 летальных исходов по причине COVID-19. Выздоровело 28 909 пациентов.

По данным Оперштаба, больше всего случаев заражения коронавирусом установили в следующих регионах нашей страны:

Москва — 7267;

Санкт-Петербург — 3578;

Московская область — 2680;

Самарская область — 1405;

Нижегородская область — 815.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru заявил, что российские власти способны объявить локдаун на новогодние праздники из-за повышения заболеваемости коронавирусом в декабре. Такое возможно, если граждане проигнорируют нынешние меры для улучшения эпидемиологической обстановки и продолжат встречаться друг с другом, пояснил специалист.

Также Кондрахин призвал людей привиться против COVID-19 во время нерабочих дней, поскольку в этом случае можно спокойно перенести побочные эффекты препарата. Человек просто полежит дома, вакцинация никак не повлияет на трудовую сферу.

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