В Минздраве возмутились необоснованными медотводами от прививок против COVID-19

Руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуациях, при которых врачи без причины оформляют медотоводы от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщил министр на мероприятии Национальной Медицинской Палаты, иногда специалисты дают "абсурдные рекомендации", так как некоторым людям вакцина против COVID-19 необходима, иначе в случае заражения они сразу попадут в реанимацию. По словам Мурашко, количество привитых граждан зависит от каждого медработника.

"Профессионализм и подходы к обеспечению здоровья населения для нас являются принципиально важными", — заключил министр, которого цитирует РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал врачей усиленно информировать граждан о необходимости вакцинироваться от коронавируса. Лидер предложил организовать отряды волонтёров, которые взялись бы за просвещение народа в этом вопросе. Таким образом добровольцы могут бороться с мифами о прививках, пояснил политик. Вместе с этим Путин поблагодарил медработников за их работу и самоотверженность.

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