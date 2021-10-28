Путин потребовал, чтобы медики правильно просвещали россиян о вакцинации

Российский лидер Владимир Путин обратился к медикам с требованием широко информировать население страны о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции.

По словам президента, организовать массовое просвещение можно с помощью добровольческих и волонтёрских отрядов, передаёт РИА Новости. Это необходимо для опровержения всех мифов о прививках, которые накопились в общественном сознании за время пандемии.

Также Путин заявил о необходимости выработки и внедрения новых отраслевых стандартов в сфере медицины, урегулирования этических аспектов врачебной деятельности в России. Он пообещал защищать интересы специалистов и совершенствовать систему профильного образования в вузах.

В конце своего обращения президент выразил благодарность участникам Национальной медицинской палаты за огромный вклад в борьбу с COVID-19.

"Мы гордимся отлаженной работой санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала", — сказал Путин.

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