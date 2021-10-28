В России зафиксировали максимум суточной заболеваемости COVID-19 за пандемию

В России зарегистрировали максимальную суточную заболеваемость коронавирусной инфекцией — 40 096 случаев, а также пиковую смертность из-за COVID-19 с начала пандемии — 1159 летальных исходов за последние 24 часа.

По данным Оперштаба, наибольшее число заражённых коронавирусом за сутки установили в следующих регионах нашей страны:

Москва — 8440;

Санкт-Петербург — 3186;

Московская область — 2639;

Самарская область -1357;

Нижегородская область — 794.

Доля вылечившихся от COVID-19 пациентов уменьшилась до 86,6% от общего числа заражённых инфекцией. Коэффициент распространения вируса составил 1,03.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские учёные после создания эффективных вакцин от COVID-19 начали разрабатывать новые препараты для борьбы с инфекцией. Также политик напомнил гражданам о возможности привиться против вируса в почти каждой больнице. Вместе с этим министр поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный труд и поддержку семей пациентов, которые страдают в госпиталях.

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