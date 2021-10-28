Возможность волны COVID-19 среди детей оценила пульмонолог

Медики наблюдают увеличение тяжёлых случаев COVID-19 у детей, что в будущем может привести к волне заболеваемости среди них, считает пульмонолог Татьяна Алиева.

"Понимаете, в предыдущий год дети больше носили коронавирус, а сейчас стали болеть ковидными пневмониями и попадать в красные зоны с серьёзным поражением лёгких — вот что плохо", — заявила врач в беседе с 74. Ru.

По словам Алиевой, в настоящее время при лечении детей с коронавирусом уже возникает необходимость в ИВЛ — кислородных масках.

"Если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть также тяжело — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну", — заявила специалист.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время в стране лечение от коронавируса проходят почти 60 тысяч детей. У половины из них наблюдают "яркую клинику" заболевания.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова, количество случаев госпитализации детей с COVID-19 в стране выросло за последний год в разы.

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