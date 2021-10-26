Минздрав: половина лечащихся от COVID-19 детей в РФ болеет с "яркой клиникой"

У половины детей, проходящих в настоящее время в России лечение от коронавируса, наблюдается «яркая клиника» заболевания, сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой», - цитирует заявление министра ТАСС.

Согласно сведениям Мурашко, всего на данный момент в России лечатся от коронавирусной инфекции около 60 тысяч детей.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням российского министерства здравоохранения Владимир Чуланов заявил о том, что в РФ за год увеличилось в разы число случаев попадания в больницы детей с COVID-19. При этом в отличие от прошлого года у несовершеннолетних пациентов значительно чаще наблюдается тяжёлое течение заболевания.

По мнению специалиста, ситуация с заболеваемостью детей COVID-19 изменилась в связи с распространением на территории страны штамма "дельта".

Напомним, Центр имени Гамалеи уже передал в Минздрав РФ документы на регистрацию детской вакцины против COVID-19.

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