Врач назвал ещё одну "пандемию" в России: "О ней не кричат"

Как заявил специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин, сейчас все сконцентрированы на коронавирусе, но это не единственная "беда". Есть заболевания, которые "косят" россиян не меньше, чем COVID-19.

"По моему мнению, у нас 50% смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже", — пояснил Фомин в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, коронавирус унёс жизни уже более 200 тысяч россиян, но и болезни сердца не отстают от вируса. В условиях распространения COVID-19 реабилитолог советует исключить пробежки в людных местах, но не исключать физическую нагрузку вообще.

"Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки", — резюмировал врач.

Ранее специалисты заявили, что в период постковидного синдрома велик риск облысеть. Связывают врачи потерю волос с замедленным кровообращением и тромбозом.

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