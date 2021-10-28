От коронавируса можно облысеть - Руженцова

Коронавирус влияет на эндокринную систему и способствует образованию тромбов, что может повлечь за собой облысение, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам Руженцовой, независимо от течения болезни, в постковидный период может случиться "волосопад" из-за недостатка кровоснабжения.

"COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению", — пояснила Руженцова в беседе с ТАСС.

При тяжёлом течении болезни, коронавирус "бьёт" по многим жизненно важным органам и лишает их питательных элементов. Что же касается лёгких симптомов, то здесь проблема в "затягивании" лечения.

"Поздно обращаются за медицинской помощью, иногда вовсе остаются без лечения. Это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома", — резюмировала замдиректора по клинической работе.

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