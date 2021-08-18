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Автор Ирина Гусакова

Панические атаки после COVID: как справиться со страхами

Здоровье

У многих, кто переболел коронавирусом, наблюдается схожая картина — мучающие панические атаки накрывают с головой, внезапно и без предупреждения. Человек думает, что он задыхается и в любую минуту умрет.

Паническая атака

Панические атаки — это очень сильный стресс для организма, но, увы, исследования ученых из Оксфордского университета показали, что психические расстройства часто возникают у переболевших COVID-19. Как же с этим жить?

Врач-невролог Елена Филатова считает, что самостоятельно справиться с паническими атаками не получится, необходим визит к врачу, который и решит, действительно ли это паническая атака и как с этим бороться.

Если диагноз подтверждается, то врач назначает медикаменты и рекомендует дыхательную гимнастику, которая поможет справиться с нахлынувшим приступом.

Еще в прошлом году американские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, как COVID-19 влияет на память и головной мозг в целом. Механизм очень простой — иммунные клетки головного мозга активизируются для борьбы с вирусом, в итоге разрушаются нейронные связи, что приводит к сбоям в памяти.

Пациенты, переболевшие коронавирусом, сталкиваются не только с паническими атаками, у них возникают также:

  • проблемы со сном;
  • тревожные состояния;
  • синдром хронической усталости;
  • боли в мышцах, головные боли;
  • спутанность сознания.

Тревожные расстройства перерастают зачастую в депрессию. И тогда возникают:

  • ощущение безнадежности, апатия;
  • чувство тоски;
  • страх.

После коронавируса возникают разные неврологические расстройства, вплоть до инсульта и менингита. Встречаются и такие редкие последствия, как:

  • сыпь;
  • облысение;
  • поражение почек;

Причем в группе риска находится любой человек, особенно подвержены неврологическим расстройствам люди, отличающиеся тревожностью, эмоциональностью. Британские ученые считают, что постковидный синдром длится в среднем 12 недель после заражения.

"Коронавирус влияет в основном на те системы в организме, которые имеют какой-то дефект. Можно сказать, что коронавирус бьет по тем мишеням, которые наиболее к нему чувствительны. И, конечно, нервная система является одной из первых, которая страдает. Человек становится раздражительным, вспыльчивым, у него нарушается сон. Поэтому при комплексной реабилитации после перенесенного коронавируса обязательно должна быть включена психотерапия", — считает психотерапевт Владимир Файнзильберг.

паническая атака

Как бороться с паническими атаками

Если вы понимаете, что столкнулись с панической атакой, то важно сразу проговорить внутри себя, что от этого не умирают, что все пройдет.

Важно помнить про дыхание: попробуйте его замедлить. Дышать лучше неглубоко, контролируя вдох и выдох. Подойдёт любая техника, главное — чтобы вдох был коротким, затем была задержка дыхания и медленный выдох. Таким образом удастся уменьшить гипервентиляцию и частоту сердцебиения, в итоге паника начнет отступать.

Не менее важный момент — заземление. При панической атаке необходимо твёрдо стоять ногами на земле или полу, если приступ вас застал в положении сидя, то надо упереться с силой спиной о спинку стула. Если вы в парке, то можно рукой опереться о дерево и сосредоточиться на текстуре: например, на шершавой коре дерева. Принудительно заставляя мозг концентрироваться на других ощущениях, вы сможете подавить эмоциональную сферу и погасить атаку.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Панические атаки: признаки и практичные советы борьбы с ними
Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 неврология елена филатова панические атаки владимир файнзильберг
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