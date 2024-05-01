Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как лучше всего вырастить огурцы
Aston Martin сообщает о неожиданно больших убытках в первом квартале
Тренер рассказала, что такое быстрые мышечные волокна и как их тренировать
Рыба и орехи улучшают когнитивные функции и работу мозга
Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню из фильма "Служебный роман"
Aon: ущерб от природных катастроф в мире составил 45 млрд долларов в 2024 году
Русские старинные книги исчезают из западных библиотек
Основы идеального пикника: советы от Роскачества
Как приготовить кашу из тыквы и киноа в скороварке
Разнообразьте вкус оливье: замените зелёный горошек другим ингредиентом

Что можно добавить в оливье вместо зелёного горошка?

1:26
Еда

В качестве альтернативы зелёному горошку для приготовления оливье можно использовать и другие ингредиенты, которые не только добавят новый вкус и текстуру салату, но и помогут его изменить.

Что можно добавить в оливье вместо зелёного горошка?
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одна из таких альтернатив — это фасоль. Фасоль не только добавит новый вкус и текстуру блюду, но и придаст оливье более яркий цвет. Этот ингредиент сочетается с остальными ингредиентами салата и создает иное, но при этом вкусное и насыщенное блюдо.

Если вы хотите изменить вкус оливье более радикальным образом, то вы можете использовать кукурузу или каперсы. Однако следует учесть, что эти ингредиенты могут значительно изменить вкус салата и, возможно, сделать его не похожим на традиционный оливье. Кукуруза добавит сладости и лёгкость в салат, в то время как каперсы придадут ему более соленый и ароматный вкус. Но при этом, возможно, салат перестанет быть оливье и превратится в совершенно другое блюдо.

Таким образом, если вы хотите приготовить оливье без зелёного горошка, то вы можете использовать фасоль, и это не повлияет на основной вкус салата. Однако, если вы желаете более значительных изменений, то вы можете попробовать кукурузу или каперсы, учесть, что это может немного изменить характер оливье и сделать его похожим на другое блюдо.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ГАДОСТЬ! Правильный горошек для ОЛИВЬЕ и чем освежить привычный рецепт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Последние материалы
Что можно добавить в оливье вместо зелёного горошка?
Тренер рассказала, что такое быстрые мышечные волокна и как их тренировать
Рыба и орехи улучшают когнитивные функции и работу мозга
Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню из фильма "Служебный роман"
Aon: ущерб от природных катастроф в мире составил 45 млрд долларов в 2024 году
Русские старинные книги исчезают из западных библиотек
Основы идеального пикника: советы от Роскачества
Как приготовить кашу из тыквы и киноа в скороварке
Четыре фактора, приводящие к потере волос: рекомендации специалиста по волосам
США опубликовали новый список антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников