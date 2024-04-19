Готовим оливье в облегчённом варианте: с индейкой, без картофеля и покупного майонеза

Лёгкий оливье без картофеля, с домашней заправкой на оливковом масле и горчице

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Привлекательный и свежий взгляд на классический оливье — это лёгкий вариант с оливковой заправкой, в котором не используется картофель. Этот современный рецепт салата от Gastronom.ru предлагает более полезные ингредиенты и более лёгкую текстуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вместо колбасы здесь используется варёная грудка индейки или курицы, а вместо картофеля — спелое авокадо. Хрустящая редька придает салату остроту и свежесть. Особенностью этого рецепта является самодельная оливковая заправка, что делает салат более вкусным и полезным.

Ингредиенты (на 6 порций):

— 500 г маленького филе индейки,

— 5 яиц,

— 400 г замороженного зелёного горошка,

— 3 спелых авокадо среднего размера,

— 6 средних огурцов,

— 100 г молодой редьки,

— 1 пучок зелёного лука,

— 1 столовая ложка лимонного сока,

— 1 столовая ложка оливкового масла,

— соль,

— молотая паприка.

Для заправки:

— 4 желтка от сваренных яиц,

— 80 мл оливкового масла,

— 1 столовая ложка дижонской горчицы,

— сок четвертой части лимона,

— соль.

Приготовление:

Посолите и посыпьте молотой паприкой филе индейки, затем смажьте оливковым маслом и варите на пару около 30 минут. Остудите и нарежьте на кубики 1 см. Залейте замороженный зеленый горошек кипятком и оставьте на 10-15 минут, затем откиньте его на сито для удаления излишней влаги. Сварите яйца вкрутую около 9 минут, остудите и очистите. Нарежьте их на кубики того же размера. Удалите кожуру и косточки из авокадо, нарежьте мякоть на кубики. Полейте лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение. Также нарежьте редьку, огурцы и мелко нарежьте зелёный лук. Для приготовления заправки, разотрите желтки от сваренных яиц с дижонской горчицей, оливковым маслом и соком лимона. Посолите по вкусу. Смешайте все приготовленные ингредиенты оливье в большой миске, а затем добавьте приготовленную заправку. Осторожно перемешайте и оставьте настаиваться в холодильнике 2-3 часа.

Такой лёгкий оливье с оливковой заправкой станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Его свежий и многослойный вкус радует не только вкусовые рецепторы, но и глаз. Будьте уверены, что этот салат станет ярким украшением вашего стола и доставит удовольствие всей семье.