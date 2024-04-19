Готовим оливье в облегчённом варианте: с индейкой, без картофеля и покупного майонеза

Привлекательный и свежий взгляд на классический оливье — это лёгкий вариант с оливковой заправкой, в котором не используется картофель. Этот современный рецепт салата от Gastronom.ru предлагает более полезные ингредиенты и более лёгкую текстуру.
Вместо колбасы здесь используется варёная грудка индейки или курицы, а вместо картофеля — спелое авокадо. Хрустящая редька придает салату остроту и свежесть. Особенностью этого рецепта является самодельная оливковая заправка, что делает салат более вкусным и полезным.
Ингредиенты (на 6 порций):
— 500 г маленького филе индейки,
— 5 яиц,
— 400 г замороженного зелёного горошка,
— 3 спелых авокадо среднего размера,
— 6 средних огурцов,
— 100 г молодой редьки,
— 1 пучок зелёного лука,
— 1 столовая ложка лимонного сока,
— 1 столовая ложка оливкового масла,
— соль,
— молотая паприка.
Для заправки:
— 4 желтка от сваренных яиц,
— 80 мл оливкового масла,
— 1 столовая ложка дижонской горчицы,
— сок четвертой части лимона,
— соль.
Приготовление:
Такой лёгкий оливье с оливковой заправкой станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Его свежий и многослойный вкус радует не только вкусовые рецепторы, но и глаз. Будьте уверены, что этот салат станет ярким украшением вашего стола и доставит удовольствие всей семье.
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