Как сделать "Оливье" вкуснее: профессиональный повар рассказала о трёх секретах

Три хитрости, благодаря которым "Оливье" станет намного вкуснее

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует несколько хитростей, которые помогут сделать знаменитый салат "Оливье" намного вкуснее, сохраняя его классический рецепт. Позвольте поделиться тремя полезными советами от повара Юлии Архиповой, эксперта сетевого издания "БелНовости".

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Правильно нарежьте компоненты: Равномерный размер продуктов влияет на текстуру и вкус салата. Поэтому стоит измельчить все компоненты одинаково, чтобы добиться гармонии в каждом кусочке оливье. Лучшим ориентиром здесь может служить размер гороха. Используйте только белки яиц: Чтобы сделать оливье более лёгким и не таким жирным, можно использовать только белки яиц, исключив желтки. Это придаст салату воздушность и легкость. Приготовьте особую заправку: Вместо обычного майонеза можно использовать домашнюю заправку. Для этого смешайте желтки, оставшиеся после разделки яиц, с натуральным йогуртом и немного вкусной горчицы. Эта заправка придаст оливье оригинальный вкус и сделает его более легким.

С помощью этих трех простых хитростей вы сможете значительно улучшить вкус оливье, не нарушая его классический рецепт. Попробуйте и наслаждайтесь ароматным и вкусным оливье!