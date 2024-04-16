Как сделать "Оливье" вкуснее: профессиональный повар рассказала о трёх секретах

Существует несколько хитростей, которые помогут сделать знаменитый салат "Оливье" намного вкуснее, сохраняя его классический рецепт. Позвольте поделиться тремя полезными советами от повара Юлии Архиповой, эксперта сетевого издания "БелНовости".
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Правильно нарежьте компоненты: Равномерный размер продуктов влияет на текстуру и вкус салата. Поэтому стоит измельчить все компоненты одинаково, чтобы добиться гармонии в каждом кусочке оливье. Лучшим ориентиром здесь может служить размер гороха.
Используйте только белки яиц: Чтобы сделать оливье более лёгким и не таким жирным, можно использовать только белки яиц, исключив желтки. Это придаст салату воздушность и легкость.
Приготовьте особую заправку: Вместо обычного майонеза можно использовать домашнюю заправку. Для этого смешайте желтки, оставшиеся после разделки яиц, с натуральным йогуртом и немного вкусной горчицы. Эта заправка придаст оливье оригинальный вкус и сделает его более легким.
С помощью этих трех простых хитростей вы сможете значительно улучшить вкус оливье, не нарушая его классический рецепт. Попробуйте и наслаждайтесь ароматным и вкусным оливье!