Тренер рассказала, что такое быстрые мышечные волокна и как их тренировать

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мышцы делятся на два основных типа мышечных волокон — быстрые (тип II) и медленные (тип I). Тренер Елена Соболь рассказала о первом из них.

Фото: marines.mil by Корпус морской пехоты США is licensed under public domain

Быстрые мышечные волокна (тип II) называют гликолитическими из-за большого запаса углеводов и гликолитических ферментов. Именно с их помощью осуществляется гликолиз, обеспечивающий быстрый и мощный выброс энергии. Только хватает этого ненадолго. Волокнам типа II нужно часто отдыхать.

"Гликолитические мышечные волокна имеют белый цвет, по структуре, как правило, в несколько раз толще, чем медленные, а скорость их сокращения в два раза выше", — цитирует Соболь "СЭ".

Чтобы тренировать эти мышечные волокна подойдут упражнения с большими весами; с небольшими отягощениями, но здесь акцентируем внимание на скорость, подойдет берпи с утяжелителями или приседания с выпрыгиваниями. Также можно бегать в рваном темпе. Стоит выполнять круговые тренировки.