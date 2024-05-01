Тренер рассказала, что такое быстрые мышечные волокна и как их тренировать

Мышцы делятся на два основных типа мышечных волокон — быстрые (тип II) и медленные (тип I). Тренер Елена Соболь рассказала о первом из них.
Быстрые мышечные волокна (тип II) называют гликолитическими из-за большого запаса углеводов и гликолитических ферментов. Именно с их помощью осуществляется гликолиз, обеспечивающий быстрый и мощный выброс энергии. Только хватает этого ненадолго. Волокнам типа II нужно часто отдыхать.
"Гликолитические мышечные волокна имеют белый цвет, по структуре, как правило, в несколько раз толще, чем медленные, а скорость их сокращения в два раза выше", — цитирует Соболь "СЭ".
Чтобы тренировать эти мышечные волокна подойдут упражнения с большими весами; с небольшими отягощениями, но здесь акцентируем внимание на скорость, подойдет берпи с утяжелителями или приседания с выпрыгиваниями. Также можно бегать в рваном темпе. Стоит выполнять круговые тренировки.
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