Удар по роскоши: акции Aston Martin обвалились на фоне рекордных убытков

Aston Martin сообщает о неожиданно больших убытках в первом квартале

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Aston Martin объявила о большем, чем ожидалось, убытке до налогообложения за первый квартал в среду, так как британский производитель роскошных автомобилей выпустил меньше автомобилей и потратил больше наличных, чем предполагалось, что привело к падению стоимости акций на 7%.

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Компания, запустившая несколько новых моделей в прошлом году, включая спортивные автомобили нового поколения DB12 и Vantage, прекратила производство старых моделей в преддверии наращивания производства новых моделей в конце года.

Президент компании Лоуренс Стролл отметил, что результаты первого квартала отражают ожидаемый период перехода. Акции компании упали до самого низкого уровня с ноября 2022 года, потеряв до 14% своей стоимости. Производительность во втором квартале ожидается на уровне первого, но прогноз на 2024 год остаётся неизменным.

Новый генеральный директор компании Адриан Холлмарк займет свой пост позже в этом году, заменив Амедео Фелиса. Финансовый директор Даг Лафферти подчеркнул приоритетность выполнения планов и увеличения денежных потоков во второй половине года. Компания также сообщила о расширении убытков и о том, что начнет поставки своего флагманского спортивного автомобиля с новым двигателем в четвертом квартале, а выпуск первого электромобиля перенесен на 2026 год.