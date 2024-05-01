Раскрыты пять суперпродуктов для здоровья мозга

Рыба и орехи улучшают когнитивные функции и работу мозга

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мало кто знает, что питание влияет на работу мозга. В этой статье мы расскажем, какие витамины и продукты полезны для нормальной работы мозга.

Фото: flickr.com by Глен Макларти is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Есть витамины и минералы, которые улучшают интеллектуальные способности и восстанавливают память человека. Для улучшения когнитивных функций употребляют витамины В6, В12, Е, железо, магний, омега-3 жирные кислоты. В рацион можно добавить лосось, кету, форель, тунца, сельдь, горбушу, сардины.

Ягоды — кладезь антиоксидантов. Черника сохраняет способность мозга запоминать. Грецкие орехи, миндаль, кешью и фундук насыщают мозг кислотами омега-3 и участвуют в синтезе серотонина — гормона радости.

Листовая зелень, такая как капуста, шпинат и брокколи, богата полезными для мозга питательными веществами. Она содержит витамин К, лютеин, фолиевая кислота и бета-каротин.

Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты богаты флавоноидами. Эти соединения улучшают способность к обучению и укрепляют память.