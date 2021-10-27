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Эксперт назвал серьезную ошибку власти в кампании по вакцинации

Общество

Эксперты назвали причины, по которой вакцинация в России идет с большим трудом. В Российской Федерации хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привиты 36,8 процента населения. Для сравнения, в соседней Финляндии — 76 процентов. И это не лидер среди европейских государств.

Эксперт назвал серьезную ошибку власти в кампании по вакцинации

По мнению руководителя экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеба Кузнецова, один из самых серьезных просчётов заключается в перекладывании ответственности за вакцинацию на работодателей.

"Поэтому "проседает" число прививок среди пенсионеров, а ведь они относятся к группе риска. "Антиваксеров" же, то есть убежденных противников вакцинации, в России на самом деле немного. Гораздо больше граждан, которые просто сомневаются, стоит ли им делать прививку от COVID-19. Но пропаганда "антиваксеров", а также враждебный настрой сторонников вакцинации делают из сомневающихся убежденных противников. Игра "красные против белых" здесь работает не в пользу граждан", — цитирует Кузнецова издание Ura. Ru.

По его словам, одной пропагандой результаты достичь едва ли возможно, нужно приложить организационные усилия. В частности, оказать помощь прививочным центрам, приглашать людей на в конкретное время и место.

"Травля же "антиваксеров" и разделение граждан на хороших и плохих по принципу доверия к вакцине ничего хорошего не принесут", — отметил политолог.

Между тем, все громче звучат голоса тех, кто предлагает сделать вакцинацию обязательной. Например, глава организации "Деловая Россия" считает возможным сделать вакцинацию обязательным требованием к найму в отдельных отраслях экономики, сообщает ТАСС.

По его словам, единственный выход из нынешней ситуации — вакцинация как минимум 80 процентов граждан. Впрочем, Титов уточнил, что "в конституционном разрезе" принудить людей к вакцинации едва ли возможно.

А вот глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков уверен, что обязательную вакцинацию вводить надо. По его мнению, в нынешней ситуации необходимо принимать чрезвычайные меры. А когда проблема будет решена, тогда и возвращаться к демократии.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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