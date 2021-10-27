Вице-премьер Голикова: "Надеюсь, что период нерабочих дней в РФ будет коротким"

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на форуме "Будущее сферы труда в РФ", выразила надежду, что период нерабочих дней в стране не придётся продлевать.

По её словам, ограничительные меры призваны снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если граждане продолжат соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, то смогут вернуться в привычный ритм жизни после 7 ноября, передаёт РИА Новости.

"Надеюсь, что, если всё это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", — отметила Голикова.

Также она заявила, что власти РФ научились "управлять" пандемией, однако она продолжает ставить новые вызовы.

С 30 октября по 7 ноября, согласно указу президента России Владимира Путина, по всей стране объявлены нерабочие дни. Главы регионов при необходимости могут расширять спектр ограничений.

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