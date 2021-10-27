Столичные власти потребовали, чтобы владельцы небольших алкомаркетов и винных бутиков прекратили свою деятельность в период нерабочих дней.
Как сообщают "Ведомости", бизнесмены получили приказы, в которых говорится о необходимости приостановить работу с 28 октября по 7 ноября. При этом ограничительные меры касаются только тех магазинов, ассортимент которых больше чем на 70% состоит из алкогольной продукции.
Предприниматели напомнили властям, что во время самоизоляции и других мероприятий по сокращению случаев распространения COVID-19 подобных запретов не было.
Кроме того, по их мнению, продажу алкоголя нельзя приостановить, ведь по закону он относится к категории продовольственных товаров.
Некоторые бизнесмены намерены расширить ассортимент своих магазинов, чтобы избежать ограничительных мер и продолжить обслуживать посетителей в нерабочие дни.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.