Власти Москвы приказали закрыть алкомаркеты и винные бутики в нерабочие дни

Столичные власти потребовали, чтобы владельцы небольших алкомаркетов и винных бутиков прекратили свою деятельность в период нерабочих дней.

Как сообщают "Ведомости", бизнесмены получили приказы, в которых говорится о необходимости приостановить работу с 28 октября по 7 ноября. При этом ограничительные меры касаются только тех магазинов, ассортимент которых больше чем на 70% состоит из алкогольной продукции.

Предприниматели напомнили властям, что во время самоизоляции и других мероприятий по сокращению случаев распространения COVID-19 подобных запретов не было.

Владельцы алкомаркетов и винных бутиков просят пересмотреть приказ.

Кроме того, по их мнению, продажу алкоголя нельзя приостановить, ведь по закону он относится к категории продовольственных товаров.

Некоторые бизнесмены намерены расширить ассортимент своих магазинов, чтобы избежать ограничительных мер и продолжить обслуживать посетителей в нерабочие дни.

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