20 российских регионов "посадят" на локдаун

Велика вероятность того, что объявленный правительством России с 30 октября режим нерабочих дней в ряде российских регионов выльется в локдауны. Причём даже более жёсткие, чем в Москве.

Об этом со ссылкой собственные источники пишет сегодня URA. RU.

Как следует из материала издания, строгие ограничения "светят" как минимум жителям 20 российских регионов, в которых ситуация с "ковидом" самая плохая. При этом, как подчеркнули инсайдеры, сценарии локдаунов будут разные.

Например:

в Омской области с 20 ноября планируется ввести QR-коды даже для поездок на общественном транспорте,

на въезде в Севастополь могут быть установлены блокпосты, а в городе введён тотальный карантин,

в Тюменской области приостанавливается работа всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла,

в Брянской области и на Ставрополье закрываются все магазины, кроме продуктовых, а посещать общественные места можно будет при наличии QR-кодов.

Кроме того, в списке регионов-кандидатов на локдаун Пермский и Приморский края, Челябинская, Смоленская, Саратовская, Рязанская, Ульяновская, Владимирская, Самарская области, ХМАО, Адыгея, Удмуртия, Марий Эл, Чукотка, Чувашия.