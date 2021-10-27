Велика вероятность того, что объявленный правительством России с 30 октября режим нерабочих дней в ряде российских регионов выльется в локдауны. Причём даже более жёсткие, чем в Москве.
Об этом со ссылкой собственные источники пишет сегодня URA. RU.
Как следует из материала издания, строгие ограничения "светят" как минимум жителям 20 российских регионов, в которых ситуация с "ковидом" самая плохая. При этом, как подчеркнули инсайдеры, сценарии локдаунов будут разные.
Например:
Кроме того, в списке регионов-кандидатов на локдаун Пермский и Приморский края, Челябинская, Смоленская, Саратовская, Рязанская, Ульяновская, Владимирская, Самарская области, ХМАО, Адыгея, Удмуртия, Марий Эл, Чукотка, Чувашия.
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