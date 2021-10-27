Тесты на COVID-19 делать лучше днём – до 20 часов

Тесты на COVID-19, сделанные днём, до 20.00, в два раза точнее сделанных ночью. К такому выводу пришли сотрудники американского Университета Вандербильта (США).

Таким образом, эксперты доказали теорию о том, что коронавирус действует в организме по-разному — в зависимости от биологических часов. Как сообщает пресс-служба университета, в середине дня инфицированные клетки выделяют вирусы в кровь активнее, а после восьми часов вечера нагрузка уменьшается.

Руководителем проекта выступил профессор биологии Университета Вандербильта Карл Джонсон. Также он привлёк к изучению темы специалистов экстренной медпомощи, биомедицинской информатики, биоинженерии и микробиологии и иммунологии.

Теперь они собираются изучить больных коронавирусом, чтобы выяснить, какие последствия для общества имеют колебания интенсивности выделения вируса.

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