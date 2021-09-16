Проверка на совместимость: Минздрав изучит вакцины против COVID и гриппа

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, что в ближайшее время специалисты проверят совместимость вакцин против коронавирусной инфекции и против гриппа. Об этом представитель ведомства заявил на открытии выставки "Жизнь с вирусами".

"Для того, чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках их одновременного введения", — сказал Гриднев.

Также он заверил, что только по итогам данного исследования будут приняты окончательные решения, связанные с возможностью использовать вакцины одновременно.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что при плохом самочувствии и признаках простуды необходимо сдать тест как на грипп, так и на коронавирус. Эксперт отметил, что эти заболевания лечатся одинаковыми лекарствами.

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