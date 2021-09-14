Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при плохом самочувствии и признаках простуды необходимо сдать тест и на грипп, и на коронавирус.

По словам Жемчугова, коронавирус, грипп и простуда начинаются одинаково. В случае повышенной температуры и головной боли нужно "сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", посоветовал врач в беседе с изданием URA. RU

Эксперт отметил, что эти заболевания лечатся одинаковыми лекарствами.

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