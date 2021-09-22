Иммунолог назвал причины неверного результата ПЦР-тестов

Гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог Николай Крючков рассказал, что из-за нарушения правил хранения и перевозки собранных анализов могут возникать ошибки в ПЦР-диагностике.

"Многие врачи делают ошибки в проведении ПЦР-тестов: собирают материал слегка и только из ротоглотки, а нужно из носоглотки и ротоглотки", — сообщил иммунолог в беседе с URA. RU.

Из-за недостаточного количества данных тест может не выявить коронавирус у пациента. Также нарушения могут наблюдаться в хранении и перевозке анализов, отметил Крючков.

Иногда ПЦР-тест дает положительный результат, даже если пациент не заражен коронавирусом.

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, на слизистую оболочку пациента могут попасть "чужие" вирусные частицы, если происходил контакт с зараженным. Человек мог вдохнуть частицы, находящиеся в помещении, где ранее был зараженный.

"В итоге они могли осесть на слизистую и быть выявлены при ПЦР-диагностике", — отметил Шунков.

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