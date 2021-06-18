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Иммунолог оценил идею Минобороны создать пастилу от COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Минобороны работает над созданием жевательной резинки и пастилы от COVID-19. О перспективах будущей разработки в интервью "Радио-1" рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунолог оценил идею Минобороны создать пастилу от COVID-19

По словам специалиста, пока ещё рано говорить о разработках лекарственных сладостей от COVID-19. Дело в том, что на данный момент ничего неизвестно о веществах и компонентах этих препаратов.

Крючков отметил, что не видит никакой необходимости в разработке Минобороны. Жевательная форма препаратов разрабатываются для обеспечения медленного поступления активных веществ в организм. Но в случае с коронавирусной инфекцией этого не требуется.

Препараты, которые вводятся внутримышечно, более эффективны.

"Сказать, что сейчас остро нужны лекарства для лечения коронавирусной инфекции, которые требуют медленного поступления активного вещества, пока нельзя. Я думаю, что это просто расширение ассортимента," — предположил Крючков.

Также врач рассказал о создании лекарственного препарата в виде капель. Но с созданием такой формой препарата есть определённые проблемы, в частности, сложность дозировки и всасывания средства через дыхательные пути.

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