Заболеваемость будет расти: Россия ещё не достигла пика четвёртой волны COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил, что в России ещё не пройден пик четвёртой волны коронавируса.

В интервью "Интерфаксу" эксперт подчеркнул: сейчас нет никаких оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 на территории РФ достиг пиковых показателей.

По мнению Чуланова, дальнейшая ситуация с распространением коронавирусной инфекции зависит от того, какие ограничительные меры будут приняты в регионах страны. Также он напомнил о необходимости вакцинации для улучшения эпидобстановки.

"Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции", — заключил Чуланов.

В России практически ежедневно фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. В связи с этим президент страны Владимир Путин подписал указ о введении с 30 октября по 7 ноября "нерабочих дней".

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