Возможен "беспощадный локдаун": без транспорта, с сухим законом

Грядущий российский локдаун с 30 октября по 7 ноября должен направить ситуацию с коронавирусом в более предсказуемое русло, считают в правительстве.

Пока же положение вещей в России далеко от нормального и все процессы идут по хаотичному сценарию с низкой управляемостью и контролем - считают эксперты.

Фактически, губернаторский корпус копирует столичную практику, которая берёт за основу "принцип устрашения и лишения комфорта" невакцинированных граждан.

Как отмечают аналитики проекта "Образ будущего", "если вчитаться в инструкцию по выживанию от мэрии Москвы, бросается в глаза не, скажем, продуманность плана борьбы с коронавирусом. А желание так запутать всех пенсионеров, чтобы запутанные пенсионеры махнули на все рукой и пошли в казино. В смысле - играть "в рулетку" с вакциной.

"Указания составлены явно с какой-то чисто британской изуверской педантичностью, как будто речь идёт об управлении заморскими колониями Ост-Индской компанией" - расстраиваются читатели.

В этой связи показателен тот факт, что москвичи с начала года получили одних штрафов на сумму порядка 107 млн руб. Людей наказывают за несоблюдение антикоронавирусных мер, запрещают посещение без QR-кодов ресторанов, спортзалов и прочих привычных мест в регионах, а те всё равно отказываются от прививки — и маловероятно, что побегут на вакцинацию в период нерабочей недели.

По сути, государство так и не разработало четкий план по борьбе с пандемией, а меры принуждения работают совершенно в другую сторону. Этим локдауном система берёт время на передышку, чтобы разгрузить больницы регионах и восстановить ресурсы.

Цена такого решения будет высокой, поскольку бизнес потеряет порядка 60 млрд. рублей, в том числе заметно пострадает туристическая сфера. Часть людей заранее бронировали путевки и места в гостиницах, а теперь из-за локдауна они попросту не смогут туда попасть.

Губернаторы как могут стараются минимизировать потери от простоев, так что в финансовую яму страна не скатится, но проблемы, разумеется, будут.

Уменьшить количество людей на улицах, учитывая системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, поставщиков «антиковидной номенклатуры» и продуктовый ритейл, особо не получится.

Как обычно, закроются точки общепита и сотни увеселительных заведений, власти не исключают и остановку общественного транспорта. Но чиновники не слишком-то готовы к протестному аспекту социального недовольства.

Поэтому пока речь илет только о продлении нерабочих дней с неизменными мерами и сохранение системы QR-кодов, которая отдельно бесит россиян. Остается открытым вопрос о сроках локдауна. Многих интересует еще и момент, продлят "нерабочие дни" сразу по всей стране или только в отдельных регионах.

Идея ограничить на время "нерабочей недели" доступ в места отдыха/развлечений для всех, независимо от прививки – это конец самой идеи вакцинации. Разницы нет никакой, есть прививка или нет, поскольку возможность нормальной жизни ограничивают совершенно одинаково" - считают специалисты.

Что характерно, цели достичь 80% вакцинации до конца года и таким образом и создать, наконец, условия для возврата к нормальной жизни – никто не отменял.

С учетом количества привившихся в России, цель эта пока недостижима, как Луна, хотя Россия принимает для борьбы с эпидемией те же самые меры, что и все остальные развитые страны.

"У многих была иллюзия, что вакцина – это магический щит, который тебя окружает. Это глупость. Это просто иммунитет. Ты можешь заболеть или не заболеть. Если пороговое число вирусных частиц не размножилось, клинические проявления болезни не начнутся. Либо, скорее всего, ты все-таки заболеешь, и перенесешь либо бессимптомно, либо в легкой форме", - цитирует крымский "Миллет" Сергея Олефиренко.

"Многие стали планировать отдых... Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице - просто возможность сорвать несколько циклов заражений?" - ранее поражался главврач Коммунарки Денис Проценко.

Впрочем, не он один. Как сообщили авторы проекта "Себестоимость событий", российские врачи не исключают массового обращения к властям "для введения полного локдауна (с работой лишь аптек и продмагов по графикам), с остановкой общественного транспорта, авиа-, автобусного и ж/д-сообщения, обязательной самоизоляцией населения и даже сухого закона".

Если народ не понимает по-хорошему - нужен кнут, считают многие медики, досуха "выжимающие" себя в "красных зонах" госпиталей.

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