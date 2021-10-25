Шесть регионов России ввели нерабочие дни

Шесть регионов России ввели нерабочие дни с этого понедельника. По сообщению местных властей, уйти раньше вынудила эпидемиологическая обстановка.

Так, режим "нерабочих дней" ввели в:

Самарской,

Нижегородской,

Новгородской,

Воронежской,

Курской областях,

Пермском крае.

С сегодняшнего дня в регионах начали работать пропускные системы по QR-коду. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию, передаёт RT.

Также в регионах перевели часть сотрудников на удалённый режим работы, а в высших учебных заведениях и школах обсуждается вопрос досрочных каникул. Для детских садов власти рекомендовали ввести дежурные группы.

Нерабочие дни, по предварительному решению, продлятся до 7 ноября.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях. Для некоторых регионов нерабочая неделя могла начаться уже с 23 октября. Главы субъектов России могут установить нерабочие дни досрочно, не дожидаясь 30 октября.

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