Доктор Мясников объяснил, для чего нужен локдаун

Теледоктор Александр Мясников рассказал, что думает по поводу эффективности борьбы с коронавирусом с помощью локдаунов.

Медик объяснил, что внеплановые нерабочие дни вводятся с целью снизить темп прироста заболевших, снизить заболеваемость и сбить волну.

Он отметил, что массовая вакцинация была бы более действенным средством против "ковида", однако и в том, чтобы посадить население по домам, по мнению врача, есть свой смысл.

"Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидемиологов, дают самый быстрый и значимый эффект. Это можно видеть на примере самой Москвы в периоды первой и второй волны заболеваемости. Однако, как показывает опыт длительных локдаунов зарубежных стран — это очень суровая мера. Куда проще и легче для всех пройти массовую вакцинацию и не доводить до подобного впредь!" — написал Мясников в своём ТГ-канале.

Доктор напомнил, что в Москве наблюдаются огромные темпы распространения вируса.

"С такой тенденцией увеличения нагрузки на врачей и всю медицинскую систему — ни один город просто не сможет справится. Поэтому введение нерабочих дней — своевременно и конечно даст свой эффект. Но в долгосрочной перспективе спасти от новых мер и вернуть нас к привычной жизни сможет только вакцинация", — объяснил врач.

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