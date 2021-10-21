Теледоктор Александр Мясников рассказал, что думает по поводу эффективности борьбы с коронавирусом с помощью локдаунов.
Медик объяснил, что внеплановые нерабочие дни вводятся с целью снизить темп прироста заболевших, снизить заболеваемость и сбить волну.
Он отметил, что массовая вакцинация была бы более действенным средством против "ковида", однако и в том, чтобы посадить население по домам, по мнению врача, есть свой смысл.
"Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидемиологов, дают самый быстрый и значимый эффект. Это можно видеть на примере самой Москвы в периоды первой и второй волны заболеваемости. Однако, как показывает опыт длительных локдаунов зарубежных стран — это очень суровая мера. Куда проще и легче для всех пройти массовую вакцинацию и не доводить до подобного впредь!" — написал Мясников в своём ТГ-канале.
Доктор напомнил, что в Москве наблюдаются огромные темпы распространения вируса.
"С такой тенденцией увеличения нагрузки на врачей и всю медицинскую систему — ни один город просто не сможет справится. Поэтому введение нерабочих дней — своевременно и конечно даст свой эффект. Но в долгосрочной перспективе спасти от новых мер и вернуть нас к привычной жизни сможет только вакцинация", — объяснил врач.
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