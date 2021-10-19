Доктор Мясников рассказал, зачем нужна вакцина от коронавируса в виде капель в нос или спрея.
Теледоктор объяснил, что испытания российской интраназальной вакцины от COVID-19 начнутся осенью.
"Вакцины которые вводятся внутримышечно дают хороший системный ответ, вырабатывают антитела, циркулирующие в нашей крови. Хорошо защищают от тяжёлого течения болезни. Но: мало препятствуют распространению болезни", — написал врач в своём Telegram-канале.
Александр Мясников рассказал, что коронавирусная инфекция "цепляется" за слизистую и в ней размножается.
"И выделяться наружу с кашлем, чиханием и дыханием. И заражать окружающих. Если он пойдёт вниз, в лёгкие, то столкнётся уже с системным иммунитетом, с антителами, выработанными под влиянием вакцины, введённой внутримышечно. То есть сегодняшняя вакцина предохраняет от тяжёлого течения болезни, но не может эффективно препятствовать размножению вируса в носоглотке", — отметил знаменитый доктор.
Интраназальная вакцина, по словам Мясникова, нужна, чтобы не дать COVID-19 "закрепиться" в носоглотке человека и начать размножение и распространение вокруг,
"Необходимо обеспечить местный иммунитет именно в носоглотке", — подчёркивает теледоктор.
Мясников объяснил, что исследования на животных и на добровольцах показывают, что такие вакцины дают, помимо местного иммунитета, ещё и системный ответ в виде наличия антител.
В будущем, по словам врача, каждый человек сможет вводить вакцину себе сам, так как капли достаточно просто закапать в нос.
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Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.