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Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Теледоктор назвал непробиваемой тупостью уверенность в том, что вакцина от коронавируса — "сырая", "непроверенная" и "от её побочки умирают люди".

"Да ещё и тупость заразная!!! Ой, вот тот-то привился и заболел!" — пишет медик в своём Telegram-канале.

Мясников решил достучаться до населения, проводя простые аналогии из жизни.

"Да, боец в бронежилете может получить пулю в голову. Да, пристёгнутый пассажир может погибнуть в автоаварии. Да, мотоциклист в каске может разбиться насмерть. Ну так что: отменим ремни безопасности, шлемы, бронежилеты?!" — объясняет Мясников.

Врач не понимает, почему малоэффективные маски можно сделать обязательными до отвращения, а вакцину нет.

"Я — за обязательную вакцинацию групп риска: пожилых и хронически больных людей… Пьяному за рулем — нельзя, опасно для окружающих! Да, нельзя! Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих! Именно в нем, в таких вот тяжелоболеющих, зарождаются новые штаммы коронавируса, перекидываются на больницы, других пациентов и потом растёт смертность, снижается эффективность вакцин", — эмоционально высказался врач.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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