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Доктор Мясников требует ввести обязательную вакцинацию

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале опубликовал эмоциональный пост, адресованный противникам вакцинации. Медик заявляет, что уговаривать население бесполезно, поэтому пришло время принудительно вакцинировать неразумных людей, которые представляют угрозу для общества.

Доктор Мясников требует ввести обязательную вакцинацию

Теледоктор с негодованием рассказал о том, что даже в поликлинике существуют разные мнения по поводу прививок.

"Ладно обыватель, человек далекий от медицины, да и то: образованный вроде человек, кандидат наук! Медработники! Врачи! Сомневаются в целесообразности прививок детям?!" — негодует Мясников в своём Telegram-канале.

Увольнять с волчьим билетом!

Он считает, что надо жёстко поступать с врачами, которые заставляют людей сомневаться в целесообразности вакцинации.

"В 1941 году был введен расстрел на месте за "вражескую пропаганду"! Сколько такой агитатор мог сагитировать? 10 человек? Сто? И то, это если кричать на площади! А сколько детей и взрослых становятся инвалидами и умирают от того, что "в поликлинике существуют разные мнения"?!! По стране десятки тысяч! И эти жизни на совести таких врачей-предателей! И ведь продолжают работать и зарплату получают, еще жалуются, что мало! Увольнять таких надо с волчьим билетом!" — горячится врач.

Телеведущий обрушился с обличительной речью на средства массовой информации

"Когда вы обсуждаете такую щекотливую у нас и очень важную тему как вакцинацию, на каком основании вы приглашаете и даете трибуну абсолютно безответственным демагогам? Какая-то тетенька (не врач, титулуют "вирусолог!", фамилию не помню, как-то на букву Ч) мелькает на передачах и несет безграмотный бред!" — отмечает Мясников.

Врач даже ставит медицинский диагноз горе эксперту — шизо-афективное расстройство.

"Я считаю, что время уговоров закончилось. И еще: все, кто против вакцин — можете предложить что-то другое? Ну хоть наполовину такое же по эффективности? Ну так и закройте рот!" — говорит теледоктор.

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ДОКТОР МЯСНИКОВ: Кто врёт о смертности от коронавируса в России?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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