Доктор Мясников требует ввести обязательную вакцинацию

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале опубликовал эмоциональный пост, адресованный противникам вакцинации. Медик заявляет, что уговаривать население бесполезно, поэтому пришло время принудительно вакцинировать неразумных людей, которые представляют угрозу для общества.

Теледоктор с негодованием рассказал о том, что даже в поликлинике существуют разные мнения по поводу прививок.

"Ладно обыватель, человек далекий от медицины, да и то: образованный вроде человек, кандидат наук! Медработники! Врачи! Сомневаются в целесообразности прививок детям?!" — негодует Мясников в своём Telegram-канале.

Увольнять с волчьим билетом!

Он считает, что надо жёстко поступать с врачами, которые заставляют людей сомневаться в целесообразности вакцинации.

"В 1941 году был введен расстрел на месте за "вражескую пропаганду"! Сколько такой агитатор мог сагитировать? 10 человек? Сто? И то, это если кричать на площади! А сколько детей и взрослых становятся инвалидами и умирают от того, что "в поликлинике существуют разные мнения"?!! По стране десятки тысяч! И эти жизни на совести таких врачей-предателей! И ведь продолжают работать и зарплату получают, еще жалуются, что мало! Увольнять таких надо с волчьим билетом!" — горячится врач.

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"Когда вы обсуждаете такую щекотливую у нас и очень важную тему как вакцинацию, на каком основании вы приглашаете и даете трибуну абсолютно безответственным демагогам? Какая-то тетенька (не врач, титулуют "вирусолог!", фамилию не помню, как-то на букву Ч) мелькает на передачах и несет безграмотный бред!" — отмечает Мясников.

Врач даже ставит медицинский диагноз горе эксперту — шизо-афективное расстройство.

"Я считаю, что время уговоров закончилось. И еще: все, кто против вакцин — можете предложить что-то другое? Ну хоть наполовину такое же по эффективности? Ну так и закройте рот!" — говорит теледоктор.

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