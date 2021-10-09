Мясников назвал причины, по которым привитых от "ковида" людей реанимируют

Доктор Александр Мясников заявил, что заболевшие коронавирусной инфекцией граждане, которые привились от вируса, крайне редко оказываются с осложнениями в реанимации. Однако подобные ситуации случаются, их необходимо анализировать отдельно, объяснил врач.

По словам доктора, вакцина может и не спасти пожилых людей, которые уже больны, например, раком. Мясников подчеркнул, что человек не способен жить вечно. В случае с тяжёлым пациентом причиной летального исхода обычно становится инфекция, убеждён врач. Он заявил, что в наше время речь идёт о коронавирусе.

"Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность", — сообщил Мясников в беседе с "Вечерней Москвой".

Также доктор добавил, что в мире нет прививки, которая бы полностью защищала от "ковида", однако с ней люди умирают реже, чем невакцинированные граждане.

Ранее девятого октября в России установили рекордную суточную смертность от "ковида" с начала пандемии. По данным Оперштаба, за последние 24 часа из-за инфекции скончались 986 человек.

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