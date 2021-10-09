Народного артиста РФ Александра Серова госпитализировали с COVID-19 в Москве

Друзья эстрадного исполнителя Александра Серова сообщили, что его доставили в больницу. Врачи диагностировали у певца 75% поражение лёгких из-за заражения коронавирусной инфекцией.

По информации друзей Серова, исполнитель уже лечился в больнице, которая находится рядом с его коттеджем. Однако девятого октября состояние певца ухудшилось. Его перевезли в реанимацию столичной клиники.

Также источники kp.ru сообщили, что врачи надели на Серова кислородную маску. Его лёгкие поражены на 75%.

Эстрадному певцу 67 лет. Его наиболее известная песня — "Я люблю тебя до слёз". Также Серов создал такие популярные произведения, как:

"Ты меня любишь";

"Мадонна";

"Ворованная ночь";

"Как быть";

"День рождения любви".

Представитель Серова отказался комментировать ситуацию и попросил оставить его и музыка в покое. По информации 5-tv.ru, голос собеседника был тревожным и печальным.

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