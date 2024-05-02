Эти собаки никогда от вас не убегут: самый пик преданности

Кинологи назвали породы собак, которые не убегут

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прекрасно, когда игривый четвероногий друг веселит и поднимает настроение своему владельцу, но не все любят активные игры или преследовать убежавшую собаку.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Мы подготовили список из пяти пород собак, которые предпочитают спокойный образ жизни, похожий на образ жизни их хозяев, и вряд ли захотят убегать из дома.

Мопс

Мопсов часто называют "ленивыми", и это неудивительно, ведь они подобны милым старикам и не требуют большой физической активности, за исключением неспешных прогулок.

Английский бульдог

Английские бульдоги известны своим спокойствием и медлительностью. Даже хорошо обученные, они не спешат выполнять команды.

Шарпей

Эти собаки не любят лишней суеты и подходят не каждому. Для шарпеев важна ранняя социализация, чтобы избежать проблем с другими домашними животными.

Золотистый ретривер

Если вам нужен верный компаньон, золотистый ретривер идеально подойдет. Эти собаки умеют приспосабливаться к образу жизни своих хозяев.

Сенбернар

Несмотря на свои впечатляющие размеры, сенбернары излучают спокойствие и доброту, делая их идеальными спутниками для тех, кто не любит шум.