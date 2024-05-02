Эти собаки никогда от вас не убегут: самый пик преданности

Прекрасно, когда игривый четвероногий друг веселит и поднимает настроение своему владельцу, но не все любят активные игры или преследовать убежавшую собаку.
Мы подготовили список из пяти пород собак, которые предпочитают спокойный образ жизни, похожий на образ жизни их хозяев, и вряд ли захотят убегать из дома.
Мопс
Мопсов часто называют "ленивыми", и это неудивительно, ведь они подобны милым старикам и не требуют большой физической активности, за исключением неспешных прогулок.
Английский бульдог
Английские бульдоги известны своим спокойствием и медлительностью. Даже хорошо обученные, они не спешат выполнять команды.
Шарпей
Эти собаки не любят лишней суеты и подходят не каждому. Для шарпеев важна ранняя социализация, чтобы избежать проблем с другими домашними животными.
Золотистый ретривер
Если вам нужен верный компаньон, золотистый ретривер идеально подойдет. Эти собаки умеют приспосабливаться к образу жизни своих хозяев.
Сенбернар
Несмотря на свои впечатляющие размеры, сенбернары излучают спокойствие и доброту, делая их идеальными спутниками для тех, кто не любит шум.
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