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Эти собаки никогда от вас не убегут: самый пик преданности

Кинологи назвали породы собак, которые не убегут

1:17
Зоосфера » Собаки

Прекрасно, когда игривый четвероногий друг веселит и поднимает настроение своему владельцу, но не все любят активные игры или преследовать убежавшую собаку.

Кинологи назвали породы собак, которые не убегут
Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Мы подготовили список из пяти пород собак, которые предпочитают спокойный образ жизни, похожий на образ жизни их хозяев, и вряд ли захотят убегать из дома.

Мопс

Мопсов часто называют "ленивыми", и это неудивительно, ведь они подобны милым старикам и не требуют большой физической активности, за исключением неспешных прогулок.

Английский бульдог

Английские бульдоги известны своим спокойствием и медлительностью. Даже хорошо обученные, они не спешат выполнять команды.

Шарпей

Эти собаки не любят лишней суеты и подходят не каждому. Для шарпеев важна ранняя социализация, чтобы избежать проблем с другими домашними животными.

Золотистый ретривер

Если вам нужен верный компаньон, золотистый ретривер идеально подойдет. Эти собаки умеют приспосабливаться к образу жизни своих хозяев.

Сенбернар

Несмотря на свои впечатляющие размеры, сенбернары излучают спокойствие и доброту, делая их идеальными спутниками для тех, кто не любит шум.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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