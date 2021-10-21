EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Неприглядная правда фильма "Солнцепек" перепугала киевских русофобов
Поставки Западом оружия на Украину приведут к провокациям в Донбассе - МИД РФ
В России заявили, что ОЗХО скрывает формулу яда из "дела Навального"
Кто "завозит" экстремизм в Россию, рассказал политолог
Симоньян отреклась от своих непривитых родственников: "Забудьте мой телефон"
Лукашенко объяснил, почему до сих пор не вакцинировался: Пока нечем
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
На Ростовской АЭС зафиксировали утечку пара: остановлен один энергоблок

Европейский медрегулятор не может "найти" документы для признания "Спутника V"

Здоровье

Европейский медицинский регулятор не способен изучить документы по регистрации первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку некоторые из них "утеряны".

Европейский медрегулятор не может "найти" документы для признания "Спутника V"

По словам анонимного источника, приближённого к членам Европейского агентства по лекарственным средствам, российскую вакцину "Спутник V" не признают в этом году. Также собеседник добавил, что препарат могут принять до первого квартала следующего года, если необходимую информацию найдут до конца ноября.

"Принять решение EMA до конца года сейчас абсолютно невозможно", — сообщает источник Reuters.

Ранее британские СМИ распространяли фейковые данные о краже российскими шпионами формулы AstraZeneca для  создания "Спутника V". Первой ложную информацию опубликовала газета The Sun. Сотрудники Daily Express извинились за клевету. Читатели изданий возмутились инцидентом и отметили, что местная пресса становится "генератором слухов и ложных новостей. Из-за этого многие британцы перестают доверять СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от изданий извинений перед создателями "Спутника V" за распространение фейка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ельцин не передавал власть Путину, а "Спутник V" расколол Россию / Игорь Ковалёв
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Европейский медрегулятор не может "найти" документы для признания "Спутника V"
НАТО проводит секретные учения по ядерной атаке на РФ
В России заявили, что ОЗХО скрывает формулу яда из "дела Навального"
Кто "завозит" экстремизм в Россию, рассказал политолог
Симоньян отреклась от своих непривитых родственников: "Забудьте мой телефон"
Лукашенко объяснил, почему до сих пор не вакцинировался: Пока нечем
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
На Ростовской АЭС зафиксировали утечку пара: остановлен один энергоблок
На Украину найти управу не могут - эксперт о детях в списке "Миротворца"
Нардеп Верховной Рады рассказал, как Украину "кинула" Литва
Популярное
Мир. Новости мира
Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).

Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников