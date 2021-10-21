Европейский медрегулятор не может "найти" документы для признания "Спутника V"

Европейский медицинский регулятор не способен изучить документы по регистрации первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку некоторые из них "утеряны".

По словам анонимного источника, приближённого к членам Европейского агентства по лекарственным средствам, российскую вакцину "Спутник V" не признают в этом году. Также собеседник добавил, что препарат могут принять до первого квартала следующего года, если необходимую информацию найдут до конца ноября.

"Принять решение EMA до конца года сейчас абсолютно невозможно", — сообщает источник Reuters.

Ранее британские СМИ распространяли фейковые данные о краже российскими шпионами формулы AstraZeneca для создания "Спутника V". Первой ложную информацию опубликовала газета The Sun. Сотрудники Daily Express извинились за клевету. Читатели изданий возмутились инцидентом и отметили, что местная пресса становится "генератором слухов и ложных новостей. Из-за этого многие британцы перестают доверять СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от изданий извинений перед создателями "Спутника V" за распространение фейка.

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