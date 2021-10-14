Британцы заступились за РФ из-за фейка о краже формулы AstraZeneca

Жители Великобритании отреагировали на статью Daily Express, в которой журналисты извинились за фейковую информацию о том, что РФ якобы украла формулу AstraZeneca, чтобы разработать свою вакцину "Спутник V".

Российская вакцина "Спутник V"

По словам читателей, британская пресса постепенно превращается в "генератор слухов и ложных новостей". При этом, по их мнению, отдельные материалы ухудшают репутацию не только самих изданий, но в целом западных СМИ.

"Русские ничего не копировали, но у россиян все и всегда копируют", — подчеркнул один из комментаторов.

Кроме того, подписчики Daily Express заметили, что интернет-издания продолжают распространять многочисленные антироссийские статьи, где зачастую содержатся ложные сведения, поэтому многие жители страны перестают доверять СМИ.

Добавим, впервые фейк о краже формулы AstraZeneca для создания "Спутника V" опубликовала газета Sun. Затем он появился во многих других популярных изданиях.

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