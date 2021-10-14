Жители Великобритании отреагировали на статью Daily Express, в которой журналисты извинились за фейковую информацию о том, что РФ якобы украла формулу AstraZeneca, чтобы разработать свою вакцину "Спутник V".
По словам читателей, британская пресса постепенно превращается в "генератор слухов и ложных новостей". При этом, по их мнению, отдельные материалы ухудшают репутацию не только самих изданий, но в целом западных СМИ.
"Русские ничего не копировали, но у россиян все и всегда копируют", — подчеркнул один из комментаторов.
Кроме того, подписчики Daily Express заметили, что интернет-издания продолжают распространять многочисленные антироссийские статьи, где зачастую содержатся ложные сведения, поэтому многие жители страны перестают доверять СМИ.
Добавим, впервые фейк о краже формулы AstraZeneca для создания "Спутника V" опубликовала газета Sun. Затем он появился во многих других популярных изданиях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.