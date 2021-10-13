Захарова призвала СМИ извиниться за фейк о краже формулы вакцины у AstraZeneca

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фейк о краже формулы вакцины "Спутник V" у международной компании AstraZeneca. Дипломат потребовала СМИ, которые распространяли ложную информацию, извиниться перед создателями первого в мире препарата против COVID-19.

По словам Захаровой, сотрудники МИД не стали комментировать "откровенный бред", который появился в информационном пространстве от Великобритании, поскольку решили, что её граждане сами поймут, что информация является ложной. Как написала представитель МИД, только Daily Express попросили прощения за недостоверные данные, в то время как остальные журналисты этого не сделали.

The Sun, например, только поправил текст и вставил цитату-опровержение Российского фонда прямых инвестиций, отметила Захарова. Она перечислила следующие СМИ, которым стоит извиниться перед работниками центра имени Гамалеи, где изобрели "Спутник V":

Independent;

Edinburgh Evening News;

The Sun;

другие.

"В общем, если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них ещё есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю", — сообщила Захарова в своём телеграм-канале.

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