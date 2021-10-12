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Британские СМИ извинились за фейк о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

Мир

Британские издания The Sun и Daily Express принесли извинения за фейковую новость о краже российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca.

Британские СМИ извинились за фейк о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

Ранее британские СМИ перепечатали фейк, опубликованный в таблоиде The Sun, о том, что российская разведка украла формулу вакцины AstraZeneca и передала её ученым, которые позже создали "Спутник V".

Помимо извинений, издания исправили статьи и добавили в них официальный комментарий Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который вложил средства в разработку вакцины "Спутник V". В этом комментарии РФПИ опроверг сообщения о краже.

Во вторник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал издание The Sun ненаучной газетой, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о голословных обвинениях, содержащихся в статье о краже вакцины. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко призвал британских журналистов пройти психологическую экспертизу.

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"Вакцина от COVID-19 – Это новая гонка вооружений"
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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