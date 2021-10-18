Иммунолог: "нужна массовая тотальная вакцинация"

Клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков считает, что необходимо увеличить темп вакцинации населения, в противном случае еще пять миллионов человек в России могут умереть от коронавируса.

Волчков рассказывает, что иммунитет можно выработать, если переболеть инфекцией, или приобрести искусственным путем после введение вакцины. Иммунолог привел некоторые цифры URA.RU:

"Если мы будем приобретать естественным способом иммунитет, то у нас 70% людей должны переболеть. В России это примерно 100 миллионов человек. Раньше смертность была 2%, сейчас я думаю, что она составляет примерно 5-7%. То есть в среднем пять миллионов человек должно погибнуть".

Единственный верный способ победить COVID-19 — это массовая вакцинация населения, уверен эксперт.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что российскую вакцину "Спутник V" ВОЗ может одобрить до конца 2021 года.

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