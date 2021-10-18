Экспресс-тест на COVID-19 можно пройти на ТПУ в Москве

Официальный сайт московского транспорта проинформировал граждан, что на 7 транспортно-пересадочных узлах теперь есть возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

​Ежедневно с 9:00 до 21:00 тест можно сделать на ТПУ:

Площадь Гагарина

Лужники

Зорге

Локомотив

Измайлово

Нижегородская

Панфиловская

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь при себе паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС, если он есть.

Ожидается, что специальные пункты для экспресс-тестов, размещенные на транспортно-пересадочных узлах, будут востребованы у москвичей, так как проходимость на этих участках достаточно большая.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил:

"Мэр Москвы дал распоряжение организовать пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Сегодня совместно с Департаментом здравоохранения запустили такие пункты на 7 популярных транспортно-пересадочных узлах. Ситуация с вирусом напряженная, поэтому обязательно нужно продолжать носить маски в городском транспорте. Мы также продолжаем в усиленном режиме дезинфицировать все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, инфраструктуру и подвижной состав".

Ранее Pravda. Ru писала о введении экспресс-тестирования на коронавирус в школах.

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